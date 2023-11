Al via gli interventi per Bologna Città 30

AGI - Riassetto della viabilità, nuova segnaletica, rimozione delle barriere architettoniche, elementi di moderazione della velocità: 'Bologna Città 30', al via un "pacchetto" di interventi per 800mila euro per la messa in sicurezza di molti punti critici della viabilità cittadina in vista del nuovo limite alla circolazione a 30 chilometri orari.

Tra gli interventi in cantiere, riassetto e messa in sicurezza delle carreggiate e delle intersezioni stradali, realizzazione di manufatti per la moderazione o riorganizzazione del traffico (penisole e isole salvagente o di canalizzazione del traffico, posa di dissuasori), riorganizzazione degli schemi circolatori con nuovi sensi unici, realizzazione di nuova segnaletica verticale, orizzontale e luminosa, adeguamento di percorsi pedonali e ciclabili, eliminazione di barriere architettoniche con realizzazione di scivoli o rampe sui marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e ciclabili, spostamento o riqualificazione di fermate del Trasporto Pubblico.

Gli interventi che verranno realizzati nell'ambito del Piano della Sicurezza Stradale Urbana, a partire dal 6 novembre, in diversi punti della città, individuati in alcuni casi quali opere propedeutiche al tram, in altri casi, basandosi sulle segnalazioni relative a problematiche di segnaletica, mobilità e "pericolosità percepita", pervenute da quartieri, Polizia Locale, TPER, HERA e privati cittadini.

In tal modo, il comune di Bologna persegue l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza stradale complessive in città, sia per le auto/moto che per pedoni e ciclisti.

"Aggiungiamo un altro tassello al progetto di rendere Bologna una città sicura, con strade a dimensione di tutti gli utenti della strada - è il commento dell'assessora alla mobilità Valentina Orioli - Ciascuna delle opere sarà puntualmente illustrata nelle sedi opportune per raccogliere i suggerimenti dei cittadini interessati".