Breve tregua per il maltempo, ma nel weekend ancora piogge

AGI - Profonda circolazione depressionaria sul Mare del Nord, il ciclone Ciaran sta portando una pesante ondata di maltempo in Italia. Temporali e nubifragi si sono abbattuti sulle regioni del Centro-Nord e non sono mancati disagi, danni e purtroppo anche vittime. Nelle prossime le condizioni saranno più instabili sulle regioni del Centro-Sud mentre al Nord si andrà verso un temporaneo miglioramento. Ma nel primo weekend di novembre una nuova fase di maltempo interesserà l'Italia con precipitazioni anche intense a partire delle regioni settentrionali. Clima più freddo con temperature in linea con le medie o anche di qualche grado al di sotto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana mostrano un'alternanza tra fasi instabili e pause asciutte ma l'incertezza è ancora piuttosto elevata.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord. Tempo instabile al mattino con acquazzoni e temporali sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri, variabilità asciutta al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, residue piogge su Liguria e Friuli. Maggiori schiarite tra la sera e la notte ma con nebbie e foschie in formazione sulla Pianura Padana.

Al Centro. Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con acquazzoni sparsi e locali temporali, più asciutto sulle regioni del versante adriatico. Neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri. In serata residui fenomeni sul Lazio e zone interne dell'Abruzzo con neve sui rilievi fin verso i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici, Calabria e Isole Maggiori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge da isolate a sparse. Tra la serata e la nottata piogge anche intense in arrivo su Isole Maggiori e regioni ioniche, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in lieve rialzo al Sud e stabili o in calo sul resto d'Italia, massime in generale diminuzione.