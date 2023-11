Alberi sui binari, ritardi sulla linea Cassino-Roma

AGI - Treni in forte ritardo lungo la tratta Cassino-Roma chiuso tra i Comuni di Ceccano e Ceprano per un albero finito sulle rotaie. L'intervento conclusosi alle ore 9 circa con la rimozione dell'albero e la messa in sicurezza dell'area, è stato reso difficile dalle condizioni meteo. I Vigili del fuoco di Frosinone dalle prime ore della nottata hanno effettuato oltre 40 interventi per emergenza maltempo in tutto il territorio provinciale.

I Comuni interessati sono: Acuto, Anagni, Arnara, Atina, Cassino, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Giuliano di Roma, Paliano, Pico, Piedimonte San Germano, Ripi, Sant'Apollinare, Sgurgola e Vicalvi. Due incidenti stradali nei comuni di Ripi, Pico (dove 2 auto si sono scontrate contro gli alberi) e Acuto hanno chiesto l'intervento di diverse squadre. Lungo la provinciale per Fiuggi un pullman Cotral è rimasto bloccato da 3 piante sulla sede stradale.

Chiusa al traffico la Fi-Pi-Li fra Livorno e Lavoria

Problemi alla viabilità dovuti al maltempo si registrano in Toscana anche in provincia di Livorno. Al momento la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li resta chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto fra Livorno e Lavoria. Difficoltà anche sulle strade della viabilità alternativa, dove si segnalano interruzioni legate alle forti piogge.

Chiusa per frana statale Abetone-Brennero

La strada statale 12 "dell'Abetone e del Brennero" è chiusa a Borgo a Mozzano (km 44,200), in provincia di Lucca, a causa di una frana. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. I tecnici e le squadre Anas sono intervenuti per la gestione della viabilità, per valutare gli interventi necessari a ripristinare la sicurezza e quindi riaprire al traffico l'arteria nel più breve tempo possibile.

Le operazioni saranno avviate con procedura di somma urgenza, compatibilmente con l'evolversi delle condizioni meteo. Prosegue anche l'attività di monitoraggio attivata da Anas su tutta la rete stradale di competenza per fronteggiare l'emergenza maltempo, intervenire rapidamente laddove necessario e garantire la sicurezza della circolazione. La strada statale 62 "della Cisa" è chiusa nel comune di Pontremoli (MS) in prossimità del valico (km 52), a causa di un movimento franoso che ha coinvolto e danneggiato strutturalmente il corpo stradale. Sul posto non è presente una viabilità alternativa.

I tecnici Anas hanno attivato la procedura di somma urgenza e i rilievi per la progettazione dell'intervento di ripristino. L'avvio dei lavori è condizionato all'evoluzione delle condizioni meteo. Sulla strada statale 1 "Aurelia" è temporaneamente chiuso un tratto della carreggiata sud a Viareggio, a causa della caduta di alberi. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Bicchio e rientro a Marina di Torre del Lago. Sul posto sono in corso gli interventi di rimozione e pulizia del piano viabile. Sulla strada statale 67 "Tosco Romagnola" è chiuso un tratto a Empoli (km 46,500) a causa dell'allagamento di un sottopasso. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale con indicazioni sul posto. In corso gli interventi di ripristino.

Camper sommerso in Friuli, salvati due turisti belgi e il gatto

Soccorsi e recuperati dai vigili del fuoco di Pordenone nel corso della notte due turisti di nazionalità belga, provenienti dall'Austria e che, ignari dell'allerta meteo rossa in atto, erano rimasti bloccati con il loro camper, nel greto del fiume Tagliamento.

La situazione si è rivelata subito complessa perché, dalle informazioni pervenute, l'acqua si stava alzando repentinamente e il mezzo veniva trasportato a valle dalla forte corrente con forte pericolo per gli occupanti.

Dalla sala operativa dei vigili del fuoco è stata subito inviata una squadra da Spilimbergo, mentre dalla centrale di Pordenone sono partiti tre mezzi fuoristrada con battelli a seguito e sette soccorritori fluviali. Una volta sul si sono addentrati con il gommone nella boscaglia inondata e dopo circa 500 metri hanno raggiunto il camper parzialmente sommerso dall'acqua, con i due turisti spaventati, infreddoliti, ma in buone condizioni di salute.

Entrambi (con il loro gatto riposto in uno zaino) sono stati imbarcati sul battello e portati in un approdo sicuro nonostante le difficoltà dovute alla corrente contraria. Per procedere hanno utilizzato dei vincoli di corde sfruttando la vegetazione presente. I due turisti sono stati poi affidati alle cure dei sanitari giunti sul posto con un'ambulanza.

Dirottati e cancellati voli a Firenze e Pisa

L'emergenza maltempo che sta interessando diverse parti d'Italia, tra cui la Toscana, ha causato nella giornata di ieri il dirottamento e cancellazione di 15 voli presso l'aeroporto di Firenze e 4 presso l'aeroporto di Pisa. Nel corso della notte appena trascorsa, per consentire l'accoglienza a circa 50 passeggeri impossibilitati a raggiungere le proprie destinazioni, è stato tenuto aperto l'aeroporto di Firenze e alcuni servizi essenziali, tra cui un bar.

Su richiesta della protezione civile della Regione, due elicotteri e due ambulanze hanno fatto base presso l'aeroporto di Firenze per portare un soccorso medico in luoghi colpiti dal maltempo e non raggiungibili in altro modo. L'operatività odierna degli aeroporti è regolare e non si registrano danni a infrastrutture. Potrebbero verificarsi possibili criticità al traffico aereo per i venti provenienti da sud superiori ai 30 km/h con raffiche sopra i 45 km/h. Previste, inoltre, difficoltà da parte del personale per raggiungere gli scali.

Cade traliccio su linea ferroviaria Lucca-Viareggio

"È caduto un traliccio sulla linea ferroviaria Lucca-Viareggio". Lo comunica sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani. "Ancora importanti allagamenti a Campi Bisenzio e Cerreto Guidi, piana Firenze-Prato-Pistoia e provincia di Pisa - prosegue Giani - Nella provincia di Pistoia le strade Sp16 e Sp9 chiuse per frane ma accessibili per i mezzi di soccorso, alcune abitazioni nel comune di Quarrata sono state interessate da frane ma le persone sono in sicurezza. Sul posto idrovore, mezzi anfibi, gruppi elettrogeni e centinaia di operatori".