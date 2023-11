Maltempo, allerta rossa nel Nord est e arancione in 7 regioni

AGI - Per domani si profila un'altra giornata di forte maltempo sull'Italia con piogge, temporali e possibili nubifragi: la Protezione civile ha diramato l'allerta rossa per alcune zone di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, arancione in altre sette regioni del Centro-Nord e gialla complessivamente nei territori di altre 10. In particolare l'allerta arancione tocca zone di Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Toscana ed Emilia-Romagna, quella gialla di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

Questo il dettaglio dell'allerta: elevata criticità per rischio idrogeologico / allerta rossa: Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Toscana: Lunigiana Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

© Riccardo De Luca / AGF Un'auto schiacciata da un albero abbattuto dal maltempo a Roma

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante Lombardia: Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

© Alberto PIZZOLI / AFP Maltempo e fango

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro Lombardia: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Scrivia Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento.