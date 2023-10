Lucca Comics potenzia la sicurezza dopo le polemiche

AGI - Cresce l'allerta sicurezza in vista dell'inizio della prossima edizione dei Comics, che si terranno a Lucca da domani a domenica 5 novembre. Dopo che sulla manifestazione si sono concentrate polemiche ed è cresciuto il numero delle defezioni a causa del patrocinio concesso alla rassegna dall'Ambasciata di Israele, si è deciso di elevare il livello dei controlli per evitare che Lucca Comics possa diventare un palcoscenico per atti dimostrativi.

Nei giorni scorsi hanno annunciato la propria assenza dall'appuntamento toscano: Zerocalcare che ha definito il patrocinio dell'ambasciata "un problema", Amnesty International, la Cgil e l'illustratrice Fumettibrutti che in un post sui social ha detto "non ci dormirei la notte". Assenze che hanno portato la società privata che si occupa della sicurezza a rafforzare i controlli sul pubblico atteso nei cinque giorni della manifestazione e prevederli non più a campione come in passato, bensì di estenderli ad un numero molto più elevato di spettatori e renderli molto più minuziosi che in passato.