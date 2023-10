Cinquantacinque chili di metanfetamine alla frontiera svizzera, un arresto

AGI- Aveva in auto alla frontiera circa 55 chilogrammi di metanfatamine ed è stata perciò arrestata. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza, in forza al Gruppo Ponte Chiasso, hanno effettuato un controllo su un'autovettura diretta in Italia condotta da una donna di nazionalità belga.

La dichiarazione di non avere nulla, resa all'atto del controllo doganale, non ha convinto i funzionari doganali e i militari, i quali hanno deciso di sottoporre il mezzo ad un più approfondito controllo. È così che hanno trovato quasi 55 chili di metanfetamine occultati all'interno dell'autovettura. Su disposizione della magistratura si è proceduto all'arresto della donna e al sequestro probatorio dello stupefacente, dell'autovettura utilizzata per trasportarlo e degli altri oggetti rinvenuti.