AGI - "Mi prendo tutta la responsabilità di questa scelta che è una scelta giusta per la città. Del resto, una delle cause del traffico a Roma è proprio che ci sono poche metropolitane": cosi' il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha difeso in un'intervista a La Repubblica la decisione di procedere con il cantiere per la fermata della metro C a Piazza Venezia che sta creando forti disagi per il traffico.

"Abbiamo da subito introdotto dei miglioramenti, in funzione da oggi e sembrano avere un effetto positivo", ha aggiunto, "un cantiere di questa importanza non può non avere un impatto sul traffico e creare dei disagi. Mi dispiace".

Ho appena fatto un sopralluogo al cantiere di #PiazzaPia. Ecco come procedono i lavori.#RomaSiTraforma pic.twitter.com/yT4XCh3Jnn — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 26, 2023

"Siamo in una fase di trasformazione senza precedenti della città", ha sottolineato il primo cittadino, "rivendico la scelta di realizzare tanti interventi. Peraltro abbiamo scadenze non rinviabili come Pnrr e Giubileo, che fungono anche da stimolo ad andare più veloci del passato, e devo dire stiamo procedendo con notevole rapidità. Il cantiere di Piazza Pia si è aperto dopo sette mesi dall'avvio delle procedure. Un record".

Gualtieri rivendica la scelta di un "intervento strategico per Roma come la fermata della metropolitana in piazza Venezia" - "Il progetto era fermo da 13 anni", ha ricordato, "abbiamo lavorato tantissimo per questo obiettivo, abbiamo ottenuto i fondi dal Governo per il completamento dell'intera Metro C. E siamo impegnati per accelerare i tempi: è una delle stazioni di metro più complesse al mondo in termini di realizzazione ma sarà anche la più bella del mondo. Cerchiamo di velocizzare i tempi e inaugurarla nel 2031 con due anni di anticipo sulla tabella di marcia. Sarà uno splendido museo sotterraneo, una fermata ancora più straordinaria di quelle che apriranno a porta Metronia e Colosseo fra un anno".