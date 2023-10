Un cane è precipitato da un palazzo su una donna incinta

AGI - Una donna in gravidanza è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere rimasta schiacciata da un cane rottweiler caduto dal terzo piano di una palazzina. L'episodio è avvenuto in via Frattina, nel centro di Roma.

L'animale è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiuso la strada. La padrona del cane dice di non aver assistito alla scena. Le indagini sono in corso.