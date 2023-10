AGI - Un cavallo finito in un dirupo per 30 metri, nel Crotonese, è stato salvato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro. È accaduto nel comune di Mesoraca, in località "Cudicini", dove il cavallo di buon mattino era precipitato in un dirupo per 30 metri, in una zona impervia, e nei pressi di un altro precipizio.

Dopo una serie di verifiche, anche con un veterinario, il cavallo è stato sedato e poi messo in salvo grazie all'intervento di un mezzo aereo, un elicottero Drago VF114, decollato dal reparto volo dei Vigili del fuoco di Lamezia Terme.