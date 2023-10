Elezioni, Bolzano e Trento alle urne per le provinciali

AGI - Gli elettori della provincia autonoma di Trento e Bolzano sono chiamati alle urne per rinnovare i due consigli provinciali che formano quello regionale. I seggi sono aperti dalle 7 alle 21 in Alto Adige e dalle 6 alle 22 in Trentino. Le operazioni di scrutinio in Trentino inizieranno alle 7 di lunedì 23 ottobre, in Alto Adige alle 21, a chiusura dei seggi.

I Trentini possono dare la preferenza anche per il successore di Maurizio Fugatti. I candidati presidenti della provincia autonoma di Trento sono 7 per un totale di 24 liste. Le liste candidate alle elezioni provinciali a Bolzano sono 16. Tra queste, 7 sono di partiti autonomisti locali mentre le altre sono liste di partiti nazionali. Il più importante partito autonomista è il Sudtiroler Volkspartei (Svp).

Gli elettori altoatesini sono 429.841 mentre in Trentino 441.510.