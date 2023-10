Presa a schiaffi e pugni e costretta a prostituirsi dal compagno

AGI - Un italiano di 37 anni è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione ai danni della convivente.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della 4 Sezione specializzata della Squadra Mobile di Milano, a partire dall'ottobre 2021, l'uomo avrebbe ripetutamente maltrattato la compagna, insultandola e percuotendola con schiaffi e pugni, talvolta anche stringendole al collo una cintura, causandole delle lesioni documentate in occasione di sette accessi al pronto soccorso effettuati dalla donna.

Le violenze e le umiliazioni sono terminate a giugno 2023 quando la donna, dopo l'ennesimo accesso al pronto soccorso, si è decisa a denunciare gli abusi subiti nel corso della convivenza durante la quale, oltre ai maltrattamenti e alle lesioni, era stata costretta in più occasioni ad avere rapporti sessuali non solo con il compagno, ma anche con estranei in quanto obbligata a prostituirsi in cambio di somme di denaro o di sostanza stupefacente.

Le indagini hanno consentito di ricostruire i numerosi episodi denunciati dalla vittima, principalmente alla luce di una dettagliata deposizione resa dalla donna, dalla copiosa documentazione sanitaria redatta nel corso degli anni e da precedenti interventi effettuati dalle Forze di Polizia presso l'abitazione dei due ex conviventi. Il trentasettenne, dopo essere stato accompagnato in questura, è stato arrestato e, al termine degli atti di rito, condotto al carcere di San Vittore.