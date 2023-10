Al Nord piogge in arrivo, al Sud su le temperature

AGI - Una vasta perturbazione atlantica si sta avvicinando all'Europa occidentale portando un progressivo peggioramento del tempo. Condizioni meteo stabili in Italia ma non per molto: entro la giornata di giovedì piogge e temporali sparsi interesseranno le regioni settentrionali risultando via via più intensi. Non esclusi entro venerdì anche locali nubifragi specie sulle regioni di nord-ovest.

Il centro-sud sperimenterà un temporaneo aumento delle temperature con valori anche 10 gradi sopra media, ma nel weekend il maltempo si estenderà a tutta la Penisola con piogge, temporali ma anche un generale calo termico. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un miglioramento con l'inizio della prossima settimana ma l'ultima parte di ottobre potrebbe riservare nuovi impulsi perturbati per l'Italia.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio precipitazioni in estensione all'Emilia Roma e pianure di Lombardia e Veneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sulla Liguria di Levante.

Al Centro Al mattino piogge sparse sulla Toscana, asciutto altrove con nuvolosi o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche a Umbria e Marche. In serata non sono attesi cambiamenti sostanziali, con piogge sulle stesse regioni e in intensificazione sulla Toscana con possibilità di intensi temporali nella notte.

Al Sud e sulle Isole Tempo stabile al mattino con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulle isole maggiori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma con tempo ancora asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi e maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Temperature minime in generale aumento salvo una lieve flessione negativa al sud, massime in calo al centro-nord, in aumento al sud e sulle isole maggiori.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, anche intense su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini centrali, più asciutto sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, nuove precipitazioni intense a partire da nord-ovest nella notte.

Al Centro Al mattino piogge sparse sulla Toscana, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio qualche pioggia anche su Umbria e Lazio, nessuna variazione altrove. In serata maltempo insistente sulla Toscana, variabilità asciutta altrove.

Al Sud e sulle Isole Stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Puglia e Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità in progressivo aumento su tutti i settori. Temperature minime e massime in generale rialzo.