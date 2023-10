L'Esketamina spray nasale efficace contro la depressione

AGI - L' Esketamina spray nasale è un trattamento efficace contro la depressione. Lo ha dimostrato Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson che ha recentemente completato uno studio internazionale randomizzato di Fase III in collaborazione con l'Ospedale Universitario di Francoforte, pubblicato sul NEJM.

Sia la depressione grave che la depressione resistente al trattamento sono condizioni comuni. Fino a un terzo dei pazienti che soffre di depressione non risponde alla terapia convenzionale con antidepressivi, come gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o gli inibitori della ricaptazione della serotonina-norepinefrina.

La depressione resistente al trattamento o TRD comporta un aumento dei tassi di comorbilità, di tentativi e di completamento di suicidio, di mortalità per tutte le cause e di ospedalizzazione. Inoltre, il tasso di ricadute tra le persone colpite è elevato; il che evidenzia la necessità di terapie efficaci e mirate per la TRD.

© AFP Struttura della Esketamina

Lo studio ha confrontato i farmaci e le forme di dosaggio di due terapie combinate: un gruppo è stato trattato con SSRI/SNRI in combinazione con esketamina spray nasale. Nel gruppo di confronto, gli SSRI/SNRI sono stati somministrati insieme alla quetiapina a rilascio prolungato, come raccomandato dalla National Disease Management Guideline on Unipolar Depression.

I ricercatori hanno rilevato che l'efficacia dell'esketamina spray nasale era maggiore, per il raggiungimento della remissione, durante l'ottava settimana dello studio e per l'impedimento di ricadute, l'effetto durava sino alla trentaduesima settimana successiva alla remissione. "Se un paziente non mostra alcun miglioramento dopo due diverse terapie antidepressive per diverse settimane, si parla di depressione resistente al trattamento", ha spiegato Andreas Reif, ricercatore, primo autore dello studio principale e direttore del Dipartimento di Psichiatria, Psicosomatica e Psicoterapia dell'Ospedale Universitario di Francoforte.

"Gli studi hanno dimostrato che la somministrazione di un ulteriore farmaco può essere efficace", ha continuato Reif. "In prima istanza, un farmaco aggiunto non deve necessariamente avere un effetto antidepressivo, ma spesso può migliorare o potenziare l'esito terapeutico in combinazione con la precedente terapia con SSRI o SNRI", ha aggiunto Reif.

Adolescenti, depressione (Afp)

Questo è ciò che è stato fatto nel braccio di confronto, utilizzando quetiapina XR in aggiunta al trattamento SSRI/SNRI in corso", ha precisato Reif. L'esketamina, come noto in anestesiologia, ha un effetto analgesico, ma alle dosi utilizzate in questo caso e con la cinetica di applicazione attraverso uno spray nasale, ha anche uno spiccato effetto antidepressivo, che si pensa avvenga attraverso l'azione di contrasto della ridotta plasticità neuronale nel cervello, generalmente osservata nei pazienti con TRD.

Il 27,1% dei pazienti nel braccio di esketamina spray nasale, che in media erano malati da più di un anno, è andato in remissione nell'ottava settimana di somministrazione del trattamento. Nel braccio di studio con quetiapina a rilascio prolungato, solo il 17,6% ha raggiunto la remissione all'ottava settimana. Entrambi i trattamenti sono stati assunti in combinazione con un SSRI/ SNRI continuativo.

L'esketamina spray nasale è già utilizzata come potente antidepressivo. In studi precedenti, tuttavia, è stata confrontata solo in combinazione con una terapia antidepressiva SSRI/SNRI appena iniziata e con uno spray nasale placebo, dove era già chiaro che l'efficacia del gruppo esketamina spray nasale era significativamente superiore a quella del gruppo placebo.

Nello studio, ora, le compresse a rilascio prolungato di quetiapina fungono da comparatore, in quanto sono già utilizzate per la terapia di aumento e sono anche raccomandate nelle linee guida. "Nel gruppo che ha ricevuto l'esketamina spray nasale, il 54% in più dei pazienti ha sperimentato la remissione durante l'ottava settimana, rispetto a quelli che hanno ricevuto la quetiapina a rilascio prolungato", ha dichiarato Reif. "Questo è un buon risultato per un gruppo di pazienti con depressione resistente al trattamento, cioè con una prognosi sfavorevole", ha affermato Reif. "Anche nel tasso di ricaduta, che abbiamo monitorato dopo sei mesi, i pazienti trattati con esketamina hanno mantenuto il vantaggio rispetto a quelli trattati con quetiapina", ha concluso Reif.