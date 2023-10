Atterrati a Pratica di Mare i due voli militari da Tel Aviv. Duecento persone rimpatriate

La minaccia di Hamas: prigionieri uccisi se non si ferma l'attacco. Meloni sente i partner: "Tutelare la vita degli ostaggi". Gli Usa non invieranno truppe. I leader di Arabia Saudita, Giordania e Egitto hanno discusso in una telefonata dell'escalation militare. Netanyahu ha informato il Presidente americano: "Dobbiamo entrare nella Striscia. La nostra risposta cambierà il Medio Oriente. Questo è soltanto l'inizio"