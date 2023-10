L'alta pressione resiste sull'Italia fino al weekend

AGI - Prosegue la lunga fase all'insegna del tempo stabile e insolitamente mite con anche la seconda settimana di ottobre che vedrà l'anticiclone africano dominante. Primo weekend del mese che ha visto nuovamente temperature record, segnatamente sulle regioni di Nord-Ovest, dove si sono registrate punte anche di +33/34 gradi.

Prossimi giorni con condizioni meteo stabili su tutta l'Italia dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi e qualche foschia o nube bassa nelle prime ore del giorno. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano con l'arrivo del weekend un possibile cedimento dell'anticiclone. L'inserimento di correnti più umide dai quadranti occidentali potrebbe portare entro l'inizio della prossima settimana un peggioramento meteo sull'Italia con precipitazioni sparse.

Previsioni meteo per oggi:

NORD Tempo asciutto nel corso della giornata, con ampi spazi di sereno salvo velature in transito sulle regioni di nord-est e nubi basse sulla Liguria. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti.

CENTRO Tempo stabile con cieli soleggiati nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali del tempo.

SUD E ISOLE Tempo stabile al mattino su tutte le regioni del Sud con cieli sereni ovunque o poco nuvolosi. Qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio sui rilievi interni ma senza fenomeni di rilievo associati. Assenza prevalente di nuvolosità tra serata e nottata. Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stabili o in diminuzione al nord, in rialzo al centro-sud.

Previsioni meteo per domani: NORD Tempo asciutto al mattino con velature in transito e banchi di nebbia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza di nuvolosità.

CENTRO Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

SUD E ISOLE Alta pressione che porta tempo asciutto al Sud con cieli in prevalenza sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature minime in diminuzione al centro-nord, stabili o in rialzo al sud. Massime in generale calo, salvo una lieve flessione positiva al sud.