Brennero: Salvini, con Austria contenzioso da anni

AGI - "Oggi sarò al Brennero per il pluriennale contenzioso tra Italo e Austria che questo Governo punta a risolvere". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini a Bolzano nel presentare 'L'Italia dei Sì', parlando dell'ormai annosa problematica del transito dei mezzi pesanti attraverso il valico del Brennero.

Le autorità austriache da diversi anni attuano dei blocchi, quasi sempre non annunciati, alla circolazione dei Tir in arrivo dall'Italia. Il ministro Salvini, che ha portato la problematica anche a livello di Unione Europea chiedendo l'infrazione nei confronti di Vienna, oggi pomeriggio sarà proprio allo strategico valico italo-austriaco del Brennero.

Salvini ha sottolineato che si tratta di "una chiara lesione di quelli che sono i trattati europei. È come se io domani fermassi i tir che entrano in Italia, non potrei farlo, altro paio di maniche magari controllare con più rigore, più attenzione, più frequentemente, i tir austriaci che entrano in Italia, quello sì lo possiamo fare".

I blocchi, molto spesso improvvisi, creano lunghe code sulla corsia nord dell'autostrada 'A22' del Brennero che superano anche i 100 chilometri causando disagi al traffico e rischio di incidenti.

"Non capisco perchè due Paesi (Italia e Austria, ndr) investono decine di miliardi per la realizzazione del tunnel del Brennero - ha affermato - e c'è qualcuno che crea code causando danni anche ecologici: con l'Austria risolveremo la problematica con gli avvocati".