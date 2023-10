Autobus travolge un pedone a Milano, morto un uomo di 48 anni

AGI - Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato investito intorno alle 9.30 da un autobus a Milano in zona Forlanini. Da quanto appreso dall'AGI la vittima, un pedone, è stato colpita - stando a una primissima ricostruzione - dal mezzo dell'Atm proveniente dal centro città in via Eugenio Bellosio mentre svoltava da viale Forlanini.

In corrispondenza della curva ci sarebbe stata un'auto in avaria che ha reso più complicata la manovra dell'autista e probabilmente impedendogli di vedere il 48enne che stava attraversando la strada. Inutili i soccorsi del 118 che hanno constato il decesso del pedone. Le indagini e i rilievi sono affidati alla Polizia locale.

"Un grave incidente stamattina intorno alle 9.30 in viale Forlanini ha coinvolto un bus della linea 175 e un uomo di 48 anni, che purtroppo e' deceduto", rende noto Atm, l'azienda trasporti milanese, che "esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine con cui c'e' massima collaborazione da parte dell'Azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".