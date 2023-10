AGI - Manifestazione spontanea di un gruppo di cittadini di Marghera (Venezia) questa mattina in ricordo delle 21 vittime che hanno perso la vita nel tragico incidente del bus di Mestre di martedì sera. In molti hanno sfilato per raggiungere il luogo, in cui il pullman è precipitato dal cavalcavia, per deporre un fiore o recitare una preghiera. Molti di loro visibilmente commossi per la tragedia.

"Stiamo parlando della più grande tragedia accaduta nel nostro territorio. Potevamo esserci noi a bordo di quell'autobus. Siamo sconvolti". Così Alvise Ferialdi, presidente del Comitato Buongiorno Marghera, organizzatore oggi di una manifestazione di cittadini in ricordo delle 21 vittime che martedì sera hanno perso la vita nel tragico incidente di Mestre (Venezia).

© Riccardo Bastianello - Agi

Mestre, il luogo dell'incidente



"C'era una ristrutturazione in corso ma purtroppo non era ancora arrivata fino a quel punto", ha poi aggiunto.