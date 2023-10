Ancora bel tempo, ma l'autunno è in arrivo

AGI - Che l'autunno fosse partito con il piede sbagliato lo si vedeva già nel mese di settembre ma anche buona parte di ottobre se ne sta andando in compagnia di un robusto anticiclone. Situazione sinottica che appare incastrata con un campo di alta pressione che domina tra Europa occidentale e Mediterraneo. Timidi segnali di svolta si intravedono nelle code dei principali modelli con il possibile transito di una perturbazione subito dopo metà mese. La distanza temporale è pero' ancora troppo elevata e dunque queste restano al momento solo ipotesi. Intanto gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il primo weekend di ottobre ci confermano condizioni meteo stabili e clima ancora molto mite con temperature di diversi gradi al di sopra delle medie e massime che potrebbero sfiorare i +30 gradi.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi

Al Nord

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con nuvolosità medio-alta in transito.

Al Centro

Tempo stabile sulle regioni del Centro per tutta la giornata con cieli sereni o al piu' poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con addensamenti bassi specie sui settori Tirrenici.

Al Sud e Sulle Isole

Alta pressione che porta tempo asciutto al Sud con cieli in prevalenza sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature minime stabili o in rialzo. Massime stazionarie o in diminuzione, specie al centro-sud.

Ecco le previsioni per domani

Al Nord

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con qualche velatura in transito.

Al Centro

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo piu' soleggiati e qualche addensamento in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite.

Al sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con qualche disturbo nuvoloso sulle regioni peninsulari e sole prevalente altrove. Al pomeriggio locali temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari, soleggiato sugli altri settori. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo su tutta l'Italia.