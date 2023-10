Persiste il clima estivo, almeno fino alla metà di ottobre 

AGI - Prima settimana di ottobre che prosegue con clima più tardo estivo che di inizio autunno. Temperature massime che sull'Italia continuano a sfiorare e in diversi casi anche superare i +30 gradi. Nelle prossime ore atteso qualche acquazzone sparso sulle regioni di Nord-Est a causa del transito di aria più fresca in quota, per il resto della Penisola niente da segnalare con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e temperature al di sopra delle medie.

Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano anche per il prossimo weekend una situazione praticamente immutata con un vasto e robusto anticiclone di matrice africana disteso sui settori occidentali del continente. Tempo stabile e clima caldo probabilmente anche all'inizio della prossima settimana con qualche segnale di cambiamento non prima della metà di ottobre.

Previsioni meteo per oggi:

- NORD Al mattino nuvolosità in transito al Nord-Est con piogge sparse associate, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e addensamenti da nuvolosità bassa sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche fenomeno anche sulla Lombardia. In serata tempo in miglioramento ma con ancora molte nubi e piogge residue sulle Alpi.

- CENTRO Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o qualche velatura in transito.

- SUD E ISOLE Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni e locali addensamenti lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e disturbi da nuvolosità bassa sui settori costieri. Temperature minime in lieve calo al Centro e sulla Sardegna.

Previsioni meteo per domani

- NORD Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con nuvolosità medio-alta in transito.

- CENTRO Tempo stabile sulle regioni del Centro per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con addensamenti bassi specie sui settori Tirrenici.

- SUD E ISOLE Alta pressione che porta tempo asciutto al Sud con cieli in prevalenza sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature minime stabili o in rialzo. Massime stazionarie o in diminuzione, specie al centro-sud. (AGI)Com/Gip