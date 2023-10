AGI - Giostre per bambini vandalizzate ad Altavilla Silentina e, dal Comune in provincia di Salerno, arriva un appello social perché i responsabili o i loro familiari si facciano avanti per ripristinare il danno. Il fatto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è accaduto al parco giochi di località Cerrelli, alle spalle delle scuole elementari.

Ad agire, un gruppo di ragazzini che hanno preso a calci, sradicato e spostato le giostrine. "Per il solo gusto di distruggere, le hanno distrutte. Sono, erano i giochi di tanti bambini, un bene pubblico, cioè' di tutti", l'amarezza dell'Amministrazione comunale che fa sapere che ci sono video della "gravissima azione". Il sindaco chiede di "contattarci per ripristinare, a proprie spese, il danneggiamento". Quanto accaduto, intanto, come atto dovuto, sarà segnalato alle autorità preposte.