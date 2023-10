Pecore uccise dai fratelli Bianchi, gli animalisti parte civile

In primo grado erano stati condannati all'ergastolo per avere ammazzato a botte il ragazzo di origine capoverdiana intervenuto a difesa di un amico aggredito, il 6 settembre 2020 a Colleferro. La Corte d'assise d'appello ha inoltre confermato le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 per Mario Pincarelli