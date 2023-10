Ottobre inizia all'insegna del caldo anomalo

AGI - Mese di ottobre appena iniziato con temperature piuttosto anomale e diversi picchi oltre i 30 gradi su molte località, specie del Centro-Nord. Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni a causa di un vasto e robusto anticiclone di matrice africana che dominerà su mezza Europa. E proprio nel cuore del vecchio continente che si registreranno le anomalie maggiori con punte anche oltre 10 gradi sopra media. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano con buona probabilità tempo stabile anche nel primo weekend di ottobre, possibile anche un lieve calo delle temperature ma sempre su valori al di sopra delle medie.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite ovunque.

Al Centro

Tempo stabile sulle regioni del Centro per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole

Alta pressione che porta tempo asciutto al Sud con cieli in prevalenza sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature minime e massime stazionarie o in ulteriore lieve rialzo.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata attese isolate precipitazioni sulle Alpi centrali, ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Centro

Cieli soleggiati al mattino, poco nuvoloso sulle coste della Toscana. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole

Ampi spazi di sereno su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature minime stabili o in rialzo; massime stazionarie o in lieve diminuzione, specie al centro-nord.