Investì volontariamente due pedoni, condannato a 4 anni e 8 mesi   

AGI - Con l'accusa di tentato omicidio, il gup del tribunale di Lanciano, nel processo con rito abbreviato, ha condannato a 4 anni ed 8 mesi di reclusione, Emanuele Travaglini, 28enne di Casoli (Chieti), che il 13 settembre dello scorso anno investi' intenzionalmente due pedoni sul corso Trento e Trieste di Lanciano, lanciando l'auto alla velocità di 100 chilometri orari.

Era stato lo stesso indagato ad avvisare i militari, che avevano proceduto a sequestrare la Fiat Punto a Sant'Egidio di Lanciano. Due i feriti: un uomo di 77 anni, ricoverato all'ospedale di Pescara per fratture varie e sottoposto a un intervento chirurgico e una donna, che aveva spinto il passeggino del nipotino evitandogli l'impatto con l'auto, finita all'ospedale di Lanciano. Il giudice ha riconosciuto all'indagato l'incapacità di intendere e volere al momento del fatto, ma la possibilità di stare in giudizio. Il pm aveva chiesto per l'imputato una condanna a 9 anni e 4 mesi.