>

Femminicidio nell'Empolese, suicida l'ex marito di Klodiana

Alfred Vefa, sospettato dell'uccisione di sua moglie, si è sparato usando probabilmente la stessa arma adoperata per il primo delitto. Il suo corpo è stato rinvenuto nella notte dopo la segnalazione di un'auto sospetta in una zona isolata in Val Pesa