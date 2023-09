Donna uccisa a colpi di pistola nell'Empolese

AGI - Una donna di 35 anni, di origini albanesi, è stata uccisa questo pomeriggio nel territorio di Castelfiorentino, nell'Empolese. L'arma usata sarebbe una pistola. Sono in corso le ricerche nel territorio del marito della donna, che non risulta reperibile. La coppia sarebbe inoltre in via di separazione. La vittima era madre di due figli.