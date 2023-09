Scontro sull'A1 a Firenze, 2 morti e 2 feriti gravi

AGI - Due morti e due feriti gravi in un incidente avvenuto intorno alle 13.45 sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Incisa e Firenze Sud, all'altezza del km 313. Secondo una prima ricostruzione, un veicolo sarebbe finito nella carreggiata del senso opposto, impattando su un'altra auto. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

A causa delle lunghe code sono in corso le operazioni di distribuzione dell'acqua da parte del personale di soccorso intervenuto. - Attualmente, informa Autostrade, sul luogo dell'evento il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Si registrano 11 km di coda in direzione Roma e 5 km di coda in direzione Bologna; inoltre 2 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Incisa verso Bologna.

Agli utenti diretti verso Bologna dopo l'uscita a Incisa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria, per poi rientrare in A1 a Firenze sud. In alternativa, per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di anticipare l'uscita a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta; percorso inverso per chi da Milano/Bologna è diretto verso Roma.