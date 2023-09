Latitante fuma sul balcone di casa, viene scoperto e finisce in carcere

AGI - Fumare fa male, e può condurre perfino in carcere. Ne sa qualcosa un latitante trapanese di 40 anni, individuato dai carabinieri mentre si accendeva una sigaretta sul balcone di casa.

L'uomo è ritenuto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti e, rimasto coinvolto nell'operazione "Piazza Pulita" dello scorso luglio, era riuscito a far perdere le proprie tracce. Dopo mesi di ricerche i militari lo hanno localizzato in zona Borgo Annunziata, a Trapani, in casa di un 45enne trapanese con precedenti di polizia. Adesso potrà darsi al vizio del fumo nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.