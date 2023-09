Tumulata la salma dell'ultimo boss di Cosa Nostra

AGI - La salma dell'ultimo boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, è stata tumulata nel cimitero comunale di Castelvetrano, la cittadina nel Trapanese in cui lo stragista è nato e dalla quale è cominciata la sua carriera criminale, finita in carcere nel gennaio scorso. Ad accompagnare la salma c'era una decina di parenti, in un cimitero presidiato all'esterno e all'interno dalle forze dell'ordine.

Il boss sepolto nella cappella di famiglia, dove si trova anche il padre, anche lui mafioso, Francesco Messina Denaro. L'auto con la bara, scortata, non ha attraversato il centro cittadino. All'interno del cimitero agenti della polizia scientifica hanno perlustrato le diverse aree.