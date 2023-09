Spari nella sala biliardo, morti due cittadini cinesi

AGI - Sono stati trovati morti con ferite di arma da fuoco alla testa. Due cittadini cinesi, di 56 e 55 anni erano all'interno di una sala biliardo di Mezzana, in provincia di Prato.

Altri tre connazionali delle vittime sono stati portati in ospedale perché si sono lanciati dalla finestra del locale dopo aver sentito gli spari. È accaduto nella tarda serata di ieri e la polizia sta lavorando per ricostruire la vicenda.

Subito si è fatta strada l'ipotesi di un omicidio suicidio. Gli inquirenti hanno ascoltato le testimonianze di diverse persone ed è stata esclusa la pista del duplice omicidio.

I due cadaveri sono ora a disposizione della magistratura per gli esami medico legali. La procura di Prato indaga anche per stabilire le ragioni alla base dell'omicidio-suicidio. Le condizioni dei tre cittadini cinesi ricoverati nell'ospedale di Prato non sarebbero gravi.