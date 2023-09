AGI - Dalle 11.30 i funerali di Stato laici dell’ex presidente della Repubblica

12.10 - L'aula della Camera ha rispettato un minuto di silenzio in memoria di Giorgio Napolitano. Dopo le parole del presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti delle Camere Fontana e Ignazio La Russa, l'intero governo guidato da Giorgia Meloni, gli ospiti stranieri e tutti i presenti nell'emiciclo si sono alzati in piedi, insieme ai familiari dell'ex Presidente, per un minuto di raccoglimento. Poi il discorso di La Russa, del figlio Giulio e della nipote Sofia e degli oratori scelti dalla famiglia: Anna Finocchiaro, Giuliano Amato, cardinal Ravasi, Gianni Letta, Paolo Gentiloni.

12.04 - "Con Giorgio Napolitano scompare una delle figure piu' rilevanti della storia istituzionale e della Repubblica". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dando l'avvio ai solenni funerali laici del presidente emerito, nell'Aula di Montecitorio.

11.55 - L'Aula della Camera segue il percorso del feretro di Giorgio Napolitano, ora nella Sala dei Ministri di Montecitorio, in un raccoglimento silenzioso tra laicità e spiritualità.

I politici e i rappresentanti della società civile che hanno riempito l'emiciclo sono in piedi ormai da oltre 20 minuti.

11:44 - Da Giuliano Amato a Mario Draghi, molti degli ex presidenti del Consiglio degli ultimi trent'anni sono seduti in aula a Montecitorio. Oltre ad Amato, premier due volte nel 1992 e nel 2000, alcuni dei presidenti del Consiglio che hanno ricevuto l'incarico proprio dalle mani dell'ex presidente della Repubblica: Romano Prodi, Mario Monti, Enrico Letta e Matteo Renzi. Ma hanno voluto partecipare anche Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Massimo D'Alema e l'ultimo ex premier, Mario Draghi.

11:38 - Il feretro di Giorgio Napolitano è arrivato a Montecitorio. Portato in spalla da autorità militari, è stato accompagnato dai corazzieri fino all'ingresso del Palazzo. Suona l'inno nazionale nel silenzio sospeso della piazza. Al termine è scattato un altro applauso delle persone presenti e qualcuno ha gridato "grazie Presidente". La bara avvolta nel tricolore viene portata dentro il Palazzo mentre in piazza regna un silenzio assoluto.

11:35 - È arrivato a Montecitorio l'auto con il feretro di Giorgio Napolitano. Tanti applausi delle persone presenti in piazza che hanno accolto la macchina con a bordo la bara del presidente emerito.

11:29 - Il feretro del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, scortata da quattro corazzieri in motocicletta, ha lasciato Palazzo Madama dove per due giorni c'è stata la camera ardente.

La bara, avvolta nel tricolore e preceduta dal cordone al merito della Repubblica, è stata accompagnata alla sua uscita dalla Camera Alta dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dai familiari: i due figli, la nuora e i nipoti - con loro anche il Questore anziano, Gaetano Nastri - ed è stata salutata dal picchetto d'onore.

Il carro funebre, con al seguito la famiglia, si è diretto verso Montecitorio dove, in Aula, si svolgeranno i solenni funerali di Stato. Davanti al Senato una piccola ressa di persone assiepate dietro le transenne.

11:28 - Il Presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, è arrivato a Montecitorio

11:16 - Il Presidente francese, Emmanuel Macron è arrivato a Montecitorio per i funerali di Stato del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Entrando a Montecitorio il capo dell'Eliseo si è fermato qualche minuto a parlare con la moglie di Giorgio Napolitano, Clio.

11:21 - L'ex Presidente francese, Francois Hollande, è arrivato a Montecitorio per i funerali di Stato

11:15 - La moglie di Giorgio Napolitano, Clio, accoglie nell'atrio di Montecitorio gli ospiti stranieri giunti a Roma per i funerali dell'ex presidente della Repubblica. Tra gli altri, oltre ai presidenti in carica di Francia e Germania, molti presidenti emeriti, soprattutto europei, con i quali Napolitano e la moglie hanno intrattenuto rapporti non solo istituzionali ma anche umani negli anni della Presidenza.

11:02 - Arrivati in Parlamento il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra.

10:39 - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena entrata nel Palazzo della Camera a Montecitorio

10:37 - Bandiera italiana ed europea a mezz'asta a Montecitorio per rendere omaggio al presidente emerito

È tutto pronto per la cerimonia funebre per Giorgio Napolitano in piazza Montecitorio dove si stanno ultimando i preparativi per accogliere il feretro: tappeto rosso e autorità militari presenti. Il feretro del presidente emerito sarà portato dal Senato (partenza prevista da palazzo Madama alle 11.15) alla Camera dei deputati e l'ingresso nel Palazzo, secondo quanto viene riferito, sarà preceduto da uno staffiere in livrea che sorreggerà un cuscino di velluto nero sul quale sarà adagiato il gran cordone dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e da un corazziere in tenuta di mezza gala con un cuscino di velluto nero con l'insegna distintiva del presidente emerito della Repubblica italiana.

Al feretro saranno tributati gli onori militari e l'inno nazionale. L'inizio della cerimonia funebre laica è fissato per le 11.30. Le autorità, italiane e straniere, entreranno a piedi dall'ingresso principale di Montecitorio o con le auto da quello laterale. Secondo quanto si apprende il presidente francese Emmanuel Macron entrerà a piedi dall'ingresso principale. Il primo ad arrivare alla Camera è stato, alle 10, l'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, aiutandosi con le stampelle. In piazza del Parlamento sono stati allestiti dei maxi schermi per consentire ai cittadini di seguire la cerimonia.

© Andrea Cauti I funerali di Giorgio Napolitano a Montecitorio

Pronti sulla piazza, lungo il tappeto rosso, i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'Esercito, polizia, carabinieri, guardia di finanza, Marina, vigili del fuoco e alpini. Presente la banda dell'Esercito che suonerà l'inno nazionale al momento dell'arrivo del feretro. Ad accompagnarlo - preceduto da 6 corazzieri - all'interno del Palazzo saranno la moglie del presidente emerito, Clio, e i figli Giulio e Giovanni. Intanto in piazza Montecitorio, per l'occasione blindata con molte strade della zona delimitate per ragioni di sicurezza, cominciano ad arrivare alcune decine di persone.