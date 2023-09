AGI - Gli agenti della polizia locale e delle volanti della Questura di Brindisi hanno rintracciato l'automobilista che domenica sera a Brindisi ha investito e ucciso Teodoro Taurisano, 82 anni, originario di Patu' (Le) per poi fuggire senza prestare soccorso. Si tratta di un uomo, di Brindisi, di 32 anni.

Per arrivare a lui, gli agenti della locale e i poliziotti della questura, si sono avvalsi di immagini riprese da telecamere di videosorveglianza. L'incidente si è verificato in via Togliatti. L'anziano, stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto, trascinato per alcuni metri sull'asfalto.

Per lui non c'è stato scampo, nonostante i soccorsi tempestivi da parte di chi ha assistito alla scena. L'auto invece è fuggita a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce. La posizione dell'investitore è al vaglio dell'autorità.