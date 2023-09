Giallo a Trieste, cadavere appeso al guard rail. Forse è un suicidio

AGI - Solo l'autopsia potrà stabilire con certezza come sia morto l'uomo rinvenuto ieri mattina impiccato sul guard rail della grande viabilità triestina, in una zona periferica della città, a ridosso con il confine con la Slovenia.

Il medico legale che ieri pomeriggio ha eseguito una delle prime ispezioni sul cadavere non avrebbe riscontrato tracce di violenza sul corpo, elemento questo che avanzerebbe anche l'ipotesi che circola - oltre a quella più forte dell'omicidio - di un possibile suicidio, pur essendo questa eventualità con le condizioni in cui è stato trovato il corpo: piedi e mani legati, impiccato e con una benda sul viso.

Intanto la vittima sarebbe in via di identificazione: potrebbe trattarsi di un straniero, forse un iraniano, di 52 anni, senza fissa dimora, che viveva a Trieste. Un fascicolo è stato aperto in Procura, titolare la pm Maddalena Chergia che ieri ha seguito per tutto il giorno il macabro ritrovamento.

I militari del comando di Trieste potrebbero aver già ascoltato alcune testi, mentre oggi dovrebbe cominciare anche la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza posizionate lungo l'arteria.

La Procura: "Non c'è prova di omicidio"

Gli elementi finora emersi non sono "in alcun modo indicativi di un decesso dovuto all'opera di terzi". Lo afferma in una circostanziata nota la Procura di Trieste. Sul corpo, tra le altre carte, è stato trovato un certificato del 10 settembre scorso, che diagnosticava una "sindrome ansiosa depressiva" e prescriveva la necessità di una visita psichiatrica.

Il certificato era stato rilasciato dalla Donk-Humanitarian Medicine. L'uomo potrebbe essere un cittadino iraniano, B.K., nato a Teheran nel 1968, a Trieste senza fissa dimora. L'ispezione cadaverica immediatamente effettuata sul corpo "non ha fatto emergere sul corpo alcun segno di tortura, ne' di violenza" pertanto sono errate notizie relative a "bruciature, lesioni da taglio e traumatismi vari alla testa del deceduto, ma si tratta solo di lesioni post mortem" e "gli unici segni rinvenuti sulla salma sono quelli tipici dell'impiccamento".