AGI - Macabra scoperta questa mattina a Trieste sulla grande viabilità. È stato trovato il cadavere di un uomo appeso al bordo della superstrada, poco dopo la galleria di Valmaura in direzione Muggia. Sul posto sono stati fatti intervenire i sanitari del 118, i Carabinieri, la Polizia di stato, la Polizia municipale, i vigili del fuoco e il medico legale.

L'uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe i piedi legati, segni di percosse e politraumi al volto e ha una benda a coprirgli gli occhi. La sua età non è ancora accertata, così come non è stata stabilita la sua origine.

Carabinieri



I carabinieri stanno utilizzando un'autoscala per compiere ulteriori rilievi. Il cadavere non è stato ancora rimosso. Le operazioni sono infatti complicate una fitta vegetazione alternata a cavi elettrici presenti nella zona.

La viabilità è parzialmente interrotta, alcuni accessi alla superstrada sono interdetti al traffico dalla polizia locale. Sul posto c'è anche il pm della procura di Trieste Maddalena Chergia.