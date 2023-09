Tenta di salvare i cavalli dalle fiamme, morta una donna a Cefalù

AGI - Ha tentato assieme al papà e ai fratelli di salvare i suoi cavalli da un incendio che da diverse ore sta mettendo a dura prova i dintorni di Cefalù in provincia di Palermo. Così è morta una donna di 42 anni che probabilmente disorientata in quello che le deve essere apparso come uno scenario infernale è scivolata in un canalone nei pressi del viadotto autostradale preda delle fiamme e dell'intenso fumo.

"È l'ennesima vittima di un'estate di fuoco in Sicilia e grande è il dolore che la notizia ha provocato in tutti", afferma il dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina che ha espresso il proprio cordoglio "anche a nome degli operatori che in queste ore stanno facendo di tutto per arginare il fuoco".

"A Cefalù gia' nel primo pomeriggio di ieri afferma la protezione civile - su disposizione dello stesso DG è stata inviata un'autocolonna di volontari proveniente da Enna per dare manforte alle squadre locali".

La paura o lo stress causato dal'avanzare delle fiamme ha invece causato la morte di un uomo a Trappeto, nel Palermitano. L'uomo è stato colto da un malore.

Circa 750 persone sono state fatte evacuare in via precauzionale dall'hotel "Costa Verde" di Cefalù, assediato dagli incendi che da ieri devastano l'area. Le persone sono state trasferite al Palasport della Provincia fatto aprire appositamente dalla Protezione civile.