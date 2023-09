Nubifragi e smottamenti al Nord, incendi e siccità al Sud [VIDEO]

AGI - Piogge intense sono cadute la scorsa notte sulla Liguria, con particolare forza su Genova e il Levante. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi o rami caduti: la situazione più critica è stata registrata a Struppa, dove una frana ha bloccato una via, isolando gli abitanti.

In Val Graveglia si sono contati quasi 260 mm di pioggia. Le precipitazioni, al momento, sono concentrate a Levante. Permane per tutta la Liguria l'allerta gialla per temporali, prolungata ieri.

Traffico bloccato questa mattina lungo la strada cantonale delle Centovalli. Si tratta dell'arteria internazionale che collega la Valle Vigezzo, in provincia del Verbano Cusio Ossola, a Locarno, nel Canton Ticino. Uno smottamento nei pressi di Verdasio causato della forte pioggia caduta nella nottata e nelle prime ore della mattinata ha causato l'interruzione viaria. Rilevanti conseguenze sulla circolazione sia in territorio italiano che svizzero.

Al Sud tornano gli incendi

La Sicilia è di nuovo devastata dagli incendi. Nel palermitano sono in corso interventi dei vigili del fuoco ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi. Sulle località di Gratteri, Gibilrossa e Santa Cristina operano tre Canadair.

Alte temperature e vento di scirocco, intensa notte di lavoro per i #vigilidelfuoco di #Palermo: tutte le squadre del Comando impegnate per #incendi vegetazione, 40 interventi fatti. Operazioni in corso ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri,Torretta e Prizzi #22settembre pic.twitter.com/5U313U6w3B — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2023

Le operazioni di spegnimento giungono dopo una notte di intenso lavoro dalle 20 di ieri: più' di 40 interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie che hanno interessato tutto il territorio provinciale. "L'intero dispositivo di soccorso presente al Comando - spiegano i Vigili del fuoco - è stato impegnato per fronteggiare l'emergenza dettata dalle elevate temperature e dai venti di scirocco".

È stato richiesto anche il supporto di una squadra aggiuntiva proveniente dal distaccamento di Piazza Armerina, nell'Ennese. Nella prima serata di ieri quattro squadre erano state impegnate in via Fichidindia/San Ciro, a Brancaccio, per un incendio di sterpaglie e agrumeto in prossimità delle abitazioni e ci sono volute diverse ore prima di riportare la situazione alla normalità.