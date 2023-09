AGI - A 15 mesi va in arresto cardiaco, salvato in extremis in un albergo di Giulianova. Un dramma sfiorato quello vissuto da un coppia di tedeschi, turisti nella costa Teramana. Nonostante il bimbo di 15 mesi avesse la febbre, lo hanno portato al mare.

Sotto il sole e senza cappello. Intorno alle 19,30, durante la cena il piccolo ha avuto un malore ed è svenuto. In sala, per fortuna, tra i turisti, c'era anche un medico, anestesista e rianimatore che ha capito subito che il bambino era in arresto cardiaco. Con l'aiuto di altra dottoressa anche lei presente nella struttura alberghiera si è riusciti a rianimare il piccolo subito trasferito all'ospedale di Giulianova e poi a Teramo.