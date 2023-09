Due mucche sono state uccise a frecciate a Roma

AGI - La polizia e i carabinieri sono intervenuti la notte scorsa nell'Istituto tecnico agrario 'Emilio Sereni' in zona Prenestina, alla periferia di Roma, dove due mucche sono state colpite a frecciate nell'ambito di un raid. Uno dei due esemplari è deceduto sul posto. L'altro sarà abbattuto nelle prossime ore a causa delle ferite. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per identificare gli aggressori.

La solidarietà di Lollobrigida

Esprimo solidarietà e vicinanza nei confronti della dirigente Patrizia Marini, del corpo docente, del personale amministrativo e degli studenti dell'istituto Agrario Emilio Sereni di Roma, oggetto di un raid avvenuto la notte scorsa e durante il quale sono state messe in atto violenze contro gli animali della scuola". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

L'istituto Sereni

"Già dalle prime ore del mattino, sentito il racconto dalla preside, ho coinvolto i nostri Carabinieri e verificato che le attività di indagine fossero partite - aggiunge Lollobrigida - non è purtroppo la prima volta che accadono episodi di questa natura aggravati dall'efferatezza contro gli animali. Faremo di tutto per fermare questi criminali. L'istituto Sereni non solo rappresenta un investimento per la nostra nazione, ma è un modello di didattica e un presidio di legalità. Il Masaf è pronto a sostenere questa eccellenza scolastica in un momento di difficolta'".