Dimesso il papà della bimba morta per lo schianto di una Freccia

AGI - I genitori della bimba di 5 anni morta ieri a Caselle, dove un aereo delle Frecce Tricolori è precipitato al suolo, hanno riposato, tenuti in osservazione tutta la notte all'ospedale Cto di Torino, con il supporto psicologico dedicato garantito da una delle Psicologhe esperte della Città della Salute.

Il papà stamattina è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Il figlio rimasto ferito nell'incidente ieri sera è stato sedato in termini precauzionali nel reparto di Rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita e medicato per le ustioni che hanno interessato quasi il 30% del suo corpo.

Attivato anche per lui supporto psicologico dedicato con Psicologa esperta per i casi pediatrici. Le condizioni cliniche complessive sono buone. "Il direttore generale dottor Giovanni La Valle e la direzione aziendale della Città della Salute - fanno sapere - si stringono con affetto alla famiglia in questo momento di grande dolore".