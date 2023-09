Aereo delle frecce schiantato, l'aeroporto di Torino resta chiuso

La vettura di una famiglia è stata raggiunta dalle fiamme sviluppate dall'impatto, avvenuto durante un'esercitazione. Gravi ustioni per il fratellino della piccola, che non è in pericolo di vita. L'impatto con uno stormo di uccelli la probabile causa dell'incidente. Chiuso per un giorno l'aeroporto di Torino. Meloni:"Sconvolta dall'accaduto"