Un pregiudicato è stato ucciso in un agguato a Tor Bella Monaca

AGI - Un pregiudicato di 38 anni è stato ucciso in un agguato questo pomeriggio in via Ferdinando Quaglia, nel difficile quartiere romano di Tor Bella Monaca, mentre si trovava in auto insieme alla compagna, rimasta ferita a un ginocchio e portata al Policlinico Tor Vergata.

Daniele Di Giacomo, con diversi precedenti penali, è stato raggiunto da almeno quattro colpi di pistola mentre era fermo nella vettura.