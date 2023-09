AGI - Un'esplosione si è verificata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti), per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni fornite dal 118 ci sarebbero 3 vittime. Ci sarebbero anche diversi feriti.

Secondo quanto appreso dai residenti della zona è stata sentita una forte esplosione. Chiuse al traffico le strade di collegamento alla polveriera di Contrada Termine. Il prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi

I tre operai deceduti lavoravano insieme. Si tratta di un uomo di Lanciano (Chieti), uno di Casalbordino (Chieti) ed un terzo di Palata in Provincia di Campobasso.

L'esplosione è stata avvertita dalla popolazione che risiede nell'area in cui insiste lo stabilimento 'Sabino Esplodenti' a Casalbordino specializzato nello smaltimento e recupero polvere da sparo da bonifiche. Fabbrica non nuova a tragedie sul lavoro. Già' nel 2020 nella stessa azienda persero la vita tre operai. Il Prefetto di Chieti sta arrivando sul posto, interdetta dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco.