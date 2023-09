Il fisioterapista di una squadra di calcio è accusato di aver abusato di due ragazzini

AGI - È accusato di aver abusato di due fratelli minorenni durante alcune sedute di fisioterapia l'uomo di 59 anni arrestato dalla Polizia locale di Milano.

L'ordine di custodia è stato emesso su ordine del gip al termine delle indagini condotte della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Elisa Calanducci e partite dopo la denuncia del padre della presunta vittima.

L'arrestato risulterebbe essere un amico di famiglia e anche fisioterapista di una squadra di calcio giovanile dell'hinterland milanese. Durante le indagini del nucleo tutela donne e minori sarebbe emersa - secondo gli inquirenti - "la concreta ipotesi che l'uomo, in passato, abbia potuto abusare" di altri ragazzi minorenni, anche se non risultano allo stato altre denunce.

"Le esigenze cautelari - si legge in una nota della Polizia locale nascono da un forte pericolo di recidiva e reiterazione del reato e dalla spregiudicatezza e disinvoltura dell'uomo nel porre in essere i comportamenti abusanti, anche alla luce dell'attività lavorativa, sempre a stretto contatto con ragazzi di giovane età, tutte sue potenziali vittime".

Per uno dei due gli abusi commessi durante i trattamenti sarebbero stati commessi dal 2018 al 2023 mentre l'altro nel corso di questo anno. In passato il professionista avrebbe avuto in cura anche i genitori dei due ragazzi che lo hanno denunciato per violenza sessuale.