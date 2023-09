Nel weekend tempo stabile e caldo sopra medie stagionali

AGI - Si prepara un weekend all'insegna del tempo stabile e del clima caldo per la nostra Penisola. Il cuore dell'anticiclone si sposterà infatti dall'Europa centrale verso il Mediterraneo portando valori di temperatura anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie specie sulle regioni del Centro-Nord.

Residui acquazzoni o temporali saranno ancora possibili all'estremo Sud, specie nella giornata di Sabato. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano anche per la prossima settimana condizioni meteo stabili e clima quasi estivo con massime diffusamente superiori ai +30 gradi.

Solo nella seconda parte della settimana il transito di un piccolo cavetto d'onda potrebbe portare qualche temporale ad affacciarsi di nuovo sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per oggi:

NORD

Tempo pienamente stabile con cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli sereni o poco nuvolosi.

CENTRO

Giornata pienamente stabile con sole prevalente su tutte le regioni durante le ore diurne, salvo locali addensamenti al pomeriggio sui settori appenninici. In serata non sono previste grosse variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

SUD E ISOLE

Al mattino isolati piovaschi tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in formazione lungo l'Appennino e zone interne della Sicilia, con locali sconfinamenti verso le pianure, soleggiato sulla Sardegna. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni tra Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento al Nord e sulla Sardegna e stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale rialzo su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani:

NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo locali addensamenti sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque.

CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosita' in aumento tra Lazio e Abruzzo ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilita' con prevalenza.

SUD E ISOLE

Al mattino nubi sparse sulla Sicilia con locali piogge, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su zone interne Peninsulari e della Sicilia, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento ovunque.

Previsioni meteo per domenica:

NORD

Giornata all'insegna del tempo stabile al Nord con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serate e nottata con ampie schiarite ovunque.

CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro Italia dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite.

SUD E ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud ma con locali addensamenti su Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. Poche variazione nel pomeriggio con cieli sereni ovunque, innocui addensamenti solo sulla Sicilia. Ampie schiarite ovunque tra la sera e la notte. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.