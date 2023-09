Covid, +44% di casi in 7 giorni. Tornano i tamponi in pronto soccorso

AGI - In Italia i casi covid, nell'ultima settimana crescono del 44%, passando dai 14,866 ai 21.309. Lo si apprende dal bollettino settimanale del Ministero della salute. Sale anche l'incidenza a 31 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 24 della scorsa settimana. Crescono lievemente i ricoveri passando al 3% rispetto al 2,7% della scorsa settimana con un totale di 1.872 posti letto occupati. Cresce lievemente l'occupazione delle terapie intensive (0,6% rispetto allo 0,4% della precedente rilevazione) dove sono ricoverate 49 persone.

La nuova circolare

Esecuzione dei tamponi per il Covid solo per i pazienti sintomatici che accedano in pronto soccorso e debbano essere ricoverati in ospedale. È quanto previsto nell'ultima circolare emessa dal ministero della Salute le cui raccomandazioni tengono conto "dell'attuale andamento clinico-epidemiologico".

Ferma restando "la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessita', di definire ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei test e delle misure di prevenzione e protezione aggiuntive", la circolare prevede: