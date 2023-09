Nel weekend sole e caldo. La settimana prossima temperature sopra le medie

AGI - Una fase instabile interessa ancora le regioni del Sud Italia con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi su Basilicata, Calabria e Sicilia, ma sul resto della Penisola prevalgono condizioni meteo asciutte con tanto sole e anche clima piuttosto caldo.

Nel corso del secondo weekend di settembre poche variazioni con l'alta pressione che sarà ancora dominante tra Europa e Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano per la prossima settimana temperature al di sopra delle medie anche di 4-6 gradi per molti giorni. Solo con l'arrivo della terza decade di settembre aumentano le probabilità per un peggioramento meteo di stampo autunnale ma al momento sono solo ipotesi che andranno confermate.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Tempo pienamente stabile con cieli in prevalenza soleggiati nel corso delle ore diurne. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo isolati addensamenti sulle Alpi occidentali. AL CENTRO Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Tempo ancora asciutto nel corso delle ore notturne, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolati piovaschi tra Basilicata e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in formazione sulle regioni peninsulari; qualche pioggia possibile anche sulla Sicilia orientale. In serata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale rialzo. Previsioni meteo per domani.

AL NORD

Tempo pienamente stabile con cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli sereni o poco nuvolosi.