AGI - Morto schiacciato da un carrello mentre era al lavoro. È successo nella tarda serata di ieri nell'azienda Comet Sud, a Marcianise zona Asi Nord. L'operaio, un uomo di 53 anni, Giuseppe Borrelli, originario di Pignataro Maggiore, stava svolgendo il suo turno serale all'interno dei locali verniciatura, quando è sta schiacciato da un carrello meccanico sopraggiunto da dietro.

La salma è stata trasportata presso l'istituto di medicina legale dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per l'esame autoptico. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Grave incidente sul lavoro anche nel bresciano: a Manerbio un operaio di 27 anni è precipitato da un tetto da un'altezza di circa sei metri. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato portato in ospedale in codice rosso.