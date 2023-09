Strage di Brandizzo, a Vercelli il corteo dei sindacati

AGI - Partirà alle 10,30 dalla piazza della stazione il corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil in memoria dei 5 operai morti nella tragedia di Brandizzo. È annunciata la presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, oltre a quella dei dirigenti territoriali dei sindacati. Il corteo attraverserà la città e raggiungerà la Prefettura, dove interverrà un relatore per ogni sigla sindacale. Sono attesi anche gli interventi di alcuni sindaci. Per oggi è stato proclamato uno sciopero di otto ore in provincia di Vercelli e a livello regionale nelle categorie edili e dei trasporti. A Vercelli sono attesi almeno mille partecipanti alla manifestazione.

"In questi anni è passata l'idea che la competizione la si faceva esternalizzando, subappaltando, precarizzando il lavoro, il risultato è questo", ha detto ai cronisti il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivato a Vercelli per la manifestazione.

"Finché la sicurezza - ha aggiunto - è considerata un costo e non invece un investimento e un vincolo sociale è chiaro che queste situazioni non si cambiano. Allora io credo che sia venuto il momento non delle pacche sulle spalle e dei falsi cordogli di ipocrisia; è venuto il momento di cambiare radicalmente questo sistema".

"I morti sul lavoro sono 1090 solo nel 2022 e sono più di 500 nei primi sei mesi di quest'anno. Siamo di fronte a numeri che indicano una strage. E se guardiamo agli ultimi vent'anni stiamo parlando di 20.000 morti, meta' dei cittadini di Vercelli. Credo che sia il momento di fare un ragionamento di fondo, è un sistema complessivo che va cambiato".

Mescolati ai lavoratori, ci sono anche gli amici e i parenti delle vittime Giuseppe Saverio Lombardo, Giiuseppe Aversa, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera e Kevin Lagana'. Una cugina di Zanera, regge un quadretto con la foto del ragazzo morto sui binari. "Vogliamo solo giustizia" ripetono tutti.