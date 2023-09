Donna uccisa a coltellate a Roma 

Una donna è stata uccisa a coltellate questo pomeriggio alle 17 in un palazzo in via Giuseppe Allievo, tra Primavalle e Trionfale, a Roma. La vittima è un'infermiera di 52 anni. A chiamare il 112 è stato un condomino dello stabile in via Giuseppe Allievo che ha notato il corpo nell'androne del palazzo. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile di Roma che hanno avviato le indagini.