È stata arrestata per omicidio la madre del bimbo morto in vacanza a Livorno

AGI - Ha raccontato che suo figlio era caduto dallo scivolo di un parco giochi, ma il piccolo Marcus sarebbe invece morto per le lesioni conseguenti a una caduta in casa provocata da sua madre. Per questo la donna, 37 anni, originaria del centro America, in vacanza in Toscana da sola con il bimbo di due anni e mezzo, è stata arrestata per omicidio.

Gli esiti dell'autopsia, disposta dalla procura di Livorno in seguito al decesso avvenuto il 18 agosto scorso, avrebbero smentito, spiegano gli inquirenti, la versione dei fatti fornita dalla donna, per cui il bambino si sarebbe sentito male nella notte, dopo che nel pomeriggio precedente era caduto due volte da uno scivolo in un parco giochi di Tirrenia". Versione che è stata giudicata "priva di alcuna base logica" e "contrastante con i dati emersi dalle indagini". La donna e suo figlio stavamo trascorrendo le vacanze in una casa a Livorno. La mattina del 17 agosto, il piccolo era stato portato In ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni. Il giorno seguente è deceduto.